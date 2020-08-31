بلدية طرابلس توضح موقفها من إعادة إعمار مطعم “Michelin star”

أوضحت بلدية طرابلس المركز في بيان أمس الأحد، موقفها من المطالبات بإعادة إعمار مطعم ميشلان ستار “Michelin star” الذي يقع على طريق الشط بالقرب من وزارة الخارجية بالعاصمة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت “هاشتاق” مطالبة من خلاله البلدية بالسماح للشركات الراغبة في إعادة إعمار المطعم والاستفادة من المشروع لتوظيف عدد من المواطنين بداخله.

وقالت البلدية في البيان بأن العقار تابع لمصلحة أملاك الدولة وهي الجهة المخولة الوحيدة باتخاذ أي إجراء في هذه المنشأة المتوقفة عن العمل.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت في السابق بعدة محاولات من أجل إعادة إعمار المبنى لكن الملف اتضح بأنه خارج نطاق صلاحيات البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية