وزير العمل يناقش كيفية تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لتشغيل و تدريب العاطلين عن العمل

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اجتماعاً لمناقشة سبل تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم ” 567 ” لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل .
تناول الاجتماع إيجاد حلول واقعية لتشغيل الشباب في القطاعات العامة والجهات الممولة من الميزانية العامة وحصر الوظائف الشاغرة فيها .
و تم خلال الاجتماع الاتفاق على حث مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتقديم التسهيلات الممكنة للعاطلين عن العمل الراغبين في الحصول على فرص العمل و الاسراع في إحالتها إلى مركز المعلومات والتوثيق .
كما تم تشكيل لجنة فنية عليا لتتولى عملية الحصر عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق إلى جانب تكليف لجنة بتنفيذ عمليات التنسيب والتنسيق مع الجهات.
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