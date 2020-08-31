الرقابة الإدارية تكشف مخالفات ميناء الخمس البحري ضمن تقريرها السنوي لــ2019

رصدت هيئة الرقابة الإدارية ضمن تقريرها السنوي لسنة 2019 عدة مخالفات لميناء الخمس البحري، حيث سجلت الرقابة عدم قيام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بإتمام الإجراءات الرقابية على شحنات الأدوية والمعدات الطبية وحليب الأطفال.

وأشارت الرقابة ضمن تقريرها عن تكدس البضائع التي تجاوزت المدة القانونية للتخزين وعدم إخراجها من الميناء من قبل لجنة البيوع مما يؤثر سلباً على عملية التخزين، إضافةً لعدم الإسراع في عملية الإتلاف التي تم رفضها الامر الذي سبب في انبعاث رائحة كريهة تؤثر على الصحة وتعيق عمل الميناء.

كما شمل التقرير أيضا عن عدم تشغيل جهاز التفتيش الآلي من قبل اليمناء، والاستمرار في استيراد السيارات المستعملة التي تجاوزت الخمس سنوات من تاريخ الصنع بشكل مستمر والذي يعد مخالفاً للقانون.

وأوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة عن عدم تخزين البضائع باليمناء، وعدم إنشاء مدخل بوابة للدخول والخروج من اليمناء، وعدم إصلاح الأضواء الملاحية الخاصة بقناة الدخول والخروج، لكي تتمكن الشركة الليبية للموانئ البحرية بإدخال وإخراج السفن ليلاً، وعدم إصلاح الأعطال الخاصة بالمنظومة الالكترونية وتوقفها عن العمل.

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