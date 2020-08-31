المركزي ينفي قرب صرف منحة أرباب الأسر

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي لليبيا الأحرار الأخبار المتداولة عن قرب صرف منحة أرباب الأسر من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأشار السيوي إلى أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار إزاء استئناف صرف الجزء الثاني من منحة أرباب الأسر عن عام ألفين وتسعة عشر الماضي ومنحة عام ألفين وعشرين الجاري.

وأوضح مدير المشروع أن أي إجراء يتخذ بهذا الخصوص سينشر في الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي ويعمم من إدارة الرقابة على النقد الأجنبي بالمركزي وبالمصارف التجارية.

وأكد السيوي في أواخر يوليو للأحرار أن ذلك كله متعلق بفتح المنشآت والموانئ النفطية المقفلة من قبل موالين لحفتر منذ يناير الماضي، والذي أثر سلبا على النقد الأجنبي، والسيولة بالمصارف العاملة في البلاد، على حد قوله.

هذا وبلغت خسائر ليبيا جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، أكثر من 9 مليارات دولار، خلال أكثر من سبعة أشهر منذ إقفال الموالين لحفتر المنشآت في 18 يناير الماضي.

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