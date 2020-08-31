تقرير الرقابة الإدارية 2019 يكشف مخالفات بميناء الخمس البحري

رصدت هيئة الرقابة الإدارية ضمن تقريرها السنوي لسنة 2019 عدة مخالفات لميناء الخمس البحري، حيث سجلت الرقابة عدم قيام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بإتمام الإجراءات الرقابية على شحنات الأدوية والمعدات الطبية وحليب الأطفال.

وأشارت الرقابة إلى أن تكدس البضائع التي تجاوزت المدة القانونية للتخزين و عدم إخراجها من الميناء من قبل لجنة المبيعات مما يؤثر سلباً على عملية التخزين، إضافةً إلى عدم الإسراع في عملية الإتلاف التي تم رفضها الآمر الذي سبب في انبعاث رائحة كريهة تؤثر على الصحة و تعيق عمل الميناء.

كما شمل التقرير أيضاً عن عدم تشغيل جهاز التفتيش الآلي من قبل الميناء، و الاستمرار في استيراد السيارات المستعملة التي تجاوزت الخمس سنوات من تاريخ الصنع بشكل مستمر والذي يعد مخالفاً للقانون.

وأوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة عدم تخزين البضائع بالميناء، وعدم إنشاء مدخل بوابة للدخول والخروج من الميناء، وعدم إصلاح الأضواء الملاحية الخاصة بقناة الدخول والخروج لكي تتمكن الشركة الليبية للموانئ البحرية بإدخال وإخراج السفن ليلاً، و عدم إصلاح الأعطال الخاصة بالمنظومة الالكترونية وتوقفها عن العمل.

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