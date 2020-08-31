ديوان المحاسبة “بالبيضاء” يناقش مع هيئة الكهرباء أسباب انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الشرقية

عقد رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “عمر عبدربه صالح”مع الحكومة الليبية المؤقتة والمتمثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات “عبدالرحمن لحيرش”،وزير الصناعة “السنوسي صالح”، ورئيس الهيئة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة “فخري المسماري”وعدد من مستشاري الهيئة وعدد من أعضاء الديوان.

جاء ذلك لمناقشة المشاكل الحالية التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء مما تسبب في طرح الأحمال بشكل مستمر ومناقشة المشاكل والصعوبات والحلول، حيث تبين من خلال النقاش وجود عدة صعوبات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي ومنها نقص الوقود الخفيف والغاز.

كما تبين خلال الاجتماع أن سبب انقطاع الكهرباء مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن تغطية الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لأعمال التشغيل، حيث بلغ عجز الشبكة إلى نسبة 34% وفقدان 400 ميغاوات ترتب عنه طرح الأحمال الحالية.

وأوضحت الهيئة المعالجات التي ينبغي القيام بها والتي تضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه حيث قدمت الهيئة لرئيس الديوان خطتها العملية التي تسهم في تغطية العجز خلال فصل الشتاء، وقد حث رئيس الديوان الهيئة بسرعة ترجمة هذه المعالجات في عقود والعمل على سرعة إجراءات التعاقد وإحالتها للديوان الذي سيلتزم بدراستها وفحصها بشكل مستعجل واخطار الهيئة بنتائجها ووضع الحلول العاجلة لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

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