شركة سرت تنهي صيانة بئر مغلق من عام 2018

أنهت شركة سرت لإنتاج النفط عملية صيانة بئر باستخدام منصة صيانة “Workover Rig ” وإقفال منطقة تسريب المياه في قاع البئر، وإجراء معالجة الطبقة المنتجة بنوع جديد من الأحماض التي تستخدم لأول مرة في ليبيا.

وأكدت الشركة، على صفحتها الرسمية، السبت، أن العملية تمت بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، وستساهم في زيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام، وتدخل ضمن سلسلة تنفيذ الشركة لمخططات برامج الميزانية الاستثنائية للعام 2020م.

يذكر أن البئر أغلق في سبتمبر 2018 بسبب ضعف الإنتاج، وكثرة المياه حيث وصلت إلى أكثر من 70%.

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