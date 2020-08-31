المؤسسة الوطنية للنفط تتهم “المبروك سحبان” وحرس المنشآت باقتحام حقل الشرارة والتسبب بنقل فيروس كورونا إلى موظفي الحقل

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاثنين إن آمر المنطقة الجنوبية “المبروك سحبان” وبرفقته 20 عنصرا من حرس المنشآت النفطية دخلوا عنوة إلى حقل الشرارة النفطي يوم السبت متجاهلين الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.



وأعربت المؤسسة عن استيائها الشديد إزاء استمرار “عسكرة الحقول التابعة لها”، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها سجلت يوم الأحد حالة إصابة أحد الموظفين الأجانب العاملين بالحقل بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لعناصر حرس المنشآت بسبب تواجدهم الدائم وغير المنضبط بالورشة التابعة للحقل من أجل صيانة وإصلاح مركباتهم الآلية.



وأضافت أن المجموعة دخلت كذلك السكن المخصص للموظفين وأقامت به وطالبت إدارة الحقل بتوفير 150 وجبة للرتل المرافق لهم، وذلك في ظل ما تمر به جميع شركات القطاع من تقشف ونقص شديد في الميزانية وعدم توفر الأموال بسبب الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

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