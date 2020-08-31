“صنع الله”: شركة أكاكوس بصدد إخلاء حقل الشرارة وإيقاف العمليات به مما سيؤدي لوقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين إن تكرر حوادث الدخول للحقول من قبل حرس المنشآت يعرض حياة الموظفين للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة.



وأكد أنه نتيجة لذلك فإن إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية بصدد إخلاء حقل الشرارة وإيقاف العمليات به بالكامل، مما سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، كما سيؤدي إلى تعرض الحقل للسرقة والنهب.



وأشار “صنع الله” في تصريح له، تعقيبا على إصابة أحد الموظفين الأجانب العاملين بالحقل بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لعناصر حرس المنشآت، إلى أن المؤسسة لم تعد تملك أية سلطة تمكنها من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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