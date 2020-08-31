اقتصاد

“الكبير” يوقع مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

وقع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي التركي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.

ونشر البنك المركزي التركي صورا لتوقيع المذكرة بين الجانبيْن، مشيرا إلى أن هذه المذكر ة تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين واستمرار التعاون في مجال البنوك المركزية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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