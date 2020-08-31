“الرئاسي” يناقش توسيع صلاحيات البلديات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة “فائز السراج”، وبحضور النائب بالمجلس “أحمد معيتيق”، وعضوي المجلس “محمد العماري” و”أحمد حمزة” مع وزيري المالية والحكم المحلي “فرج بومطاري” و “ميلاد الطاهر”، وذلك لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، إضافةً لآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصة بذلك.

وخلص الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

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