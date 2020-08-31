ديوان المُحاسبة يبحث مُختنقات شبكة الكهرباء

بحث رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن لحيرش، ووزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة، المشاكل الحالية التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء والتي تسببت في فرض طرح للأحمال بشكل مستمر، وتقديم الحلول اللازمة لها.

وأرجع المجتمعون أسباب هذه المشاكل إلى عدة نقاط مهمة، متمثلة في تقاعس المصرف المركزي في طرابلس عن تغطية الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لأعمال التشغيل بالإضافة لنقص الوقود الخفيف والغاز.

وخلص الاجتماع لتقديم بعض المقترحات والحلول والتي تضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه خلال فصل الشتاء، ومنها تغطية العجز المتوقع في إنتاج الكهرباء خلال فصل الشتاء للمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية، وذلك بإضافة وحدتين غازيتين داخل محطة درنة لحل مشكلة الجهد بمنطقة الجبل الأخضر، إلى جانب رفع كفاءة شبكات النقل من خلال استبدال بعض شبكات النقل المتهالكة.

ومن جهته دعا رئيس الديوان، الهيئة إلى ضرورة ترجمة هذه المعالجات والعمل على إجراءات التعاقد وإحالتها للديوان الذي سيلتزم بدراستها وفحصها بشكل مستعجل وإخطار الهيئة بنتائجها ووضع الحلول العاجلة لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

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