اتفاق تفاهم بين البنكين التركي والليبي المركزيين

وقع البنكان المركزي التركي والليبي مذكرة تفاهم تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وجاء في بيان عن المركزي التركي أن المذكرة تؤسس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية.

وأضاف البنك الترك أنه من المخطط في إطار مذكرة التفاهم المذكورة، إطلاق الأنشطة التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

واتفق في مطلع يوليو محافظ المركزي الصديق الكبير مع رئيس هيئة الاشراف والتنظيم التركية محمد علي اكبن على التعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي.

كما شهد يونيو ويوليو اجتماعات بين الكبير ومسؤولين اقتصاديين والماليين في إسطنبول في سياق متابعة عمل الفريق المكلف من الطرفين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي جرى مناقشتها سابقا يحقق المصالح المشتركة.

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