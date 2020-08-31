بحث عودة فتح منفذ أمساعد البري أمام شاحنات نقل البضائع

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث، آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء سالم الرفادي، اليوم الإثنين، مع رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية المشتركة، إبراهيم الجراري، في حضور مدير مديرية جمارك البطنان، العميد علي ميلود، الاستعدادات الجارية لإعادة فتح منفذ أمساعد الحدودي البري مع جمهورية مصر، وذلك بحرية تنقل البضائع والأفراد.

وناقش الرفادي، إمكانية السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى مدينة طبرق وتذليل الصعاب أمام دخولها، وذلك حتى تصل البضائع ذات المنشأ المصري بأسعار مناسبة للمواطن بعيداً عن تكلفة المناولة والنقل من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الليبية.

بدوره أكد الجراري، على الشكاوى الواردة من الشركات المصرية حول التعطيل في وصول البضائع إلى التجار الليبيين ونقل البضائع من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الليبية.

وأشار الجراري إلى أن الرسوم التي تدفع مرتين بسبب نقل البضائع من شاحنة إلى شاحنة.

وأكد الجراري، أن المنفذ سيفتح خلال الأيام القادمة للسماح بدخول الأفراد والبضائع وفق الاتفاقيات السابقة ما بين الجانبان الليبي والمصري.

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