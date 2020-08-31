“العمل” تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث سبل تنفيذ “الرئاسي”‎

عقدت وزارة العمل والتأهيل، الاثنين، اجتماعا طارئا برئاسة وزير العمل المهدي الأمين بحضور وكيل الوزارة علي عكاشة لبحث قرار المجلس الرئاسي بخصوص تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وتم الاتفاق على قيام مكتب العمل والتأهيل بتقديم التسهيلات الممكنة للعاطلين عن العمل الراغبين في الحصول على فرص عمل والإسراع في إحالتها إلى مركز المعلومات والتوثيق.

وتم تشكيل لجنة فنية عُليا لتتولى عملية الحصر عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق إلى جانب تكليف لجنة تنفيذية لتقديم تقرير مُفصل في مدة أقصاها الـ30 من سبتمبر المقبل.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات والمكاتب بالإضافة إلى مديري الجهات التابعة الذين بحثوا بدورهم عن حلول واقعية لتشغيل الشباب في القطاعات العامة والجهات الممولة من الميزانية العامة إلى جانب حصر الوظائف الشاغرة فيها.

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