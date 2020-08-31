وصول سفن تجارية إلى ميناء طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

وصلت، اليوم الإثنين، إلى ميناء طبرق التجاري أربع سفن محملة بمواد غذائية وقمح، بحسب ما أفاد به إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لأخبار ليبيا 24.

وأوضح الجراري، أن السفن التي وصلت إلى ميناء طبرق التجاري، هي السفينة المصرية (سيرانو) القادمة من ميناء دمياط وعلى متنها عدد 35 حاوية من المواد الغذائية ومواد التنظيف خاصة بتجار من مدينة طبرق.

كما أكد الجراري على وصول سفينتان محملتان بمادة القمح قادمة من أوكرانيا إحداهما محملة بـ5 آلاف طن والأخرى بـ15 ألف طن، إضافة إلى سفينة أخرى محملة بمادة الإسمنت السائب.

وأكد الجراري على الخطوات الاحترازية بعدم نزول أي شخص من السفن الراسية على الرصيف أو الصعود عليها.

وأوضح، أنه تم رش الحاويات بالمعقمات أثناء نزولها وقبل فتحها في خطوات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

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