مالية الوفاق الخطة العامة لإعداد الموازنة الخاصة بالعام 2021

بحث وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الاثنين مع اللجنة المالية الدائمة، الخطة العامة لإعداد الموازنة العامة للعام القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان، بأن اجتماع بومطاري مع اللجنة المالية الدائمة ناقش أيضا الإطلاع على استعداد الغرف التي أنشأت بمختلف البلاد وجودة الإتصال والتواصل حيث أن هذه السنة سيتم برنامج المناقشة من خلال غرف التواصل الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الإحترازية المتخدة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المالية أكدت للوزير على تمام جاهزيتها لمباشرة مناقشة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الموازنة العامة تمهيداً لإعداد الموازنة خلال الأجل المحدد قانوناً.

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