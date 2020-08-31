مؤسسة النفط: عدم إلتزام المرتزقة الأجانب بالإجراءات يتسبب بوفاة أحد الموظفين بكورونا في الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين وفاة موظف في حقل الشرارة جنوب البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة مؤكدة في القطاع النفطي.

واتهمت المؤسسة المرتزقة الأجانب وحرس المنشآت الذين يتواجدون في الحقل بالتسبب في إصابة أحد الموظفين حيث أنهم لم يلتزموا بالإجراءات الإحترازية المفروضة.

وقال البيان إن المؤسسة تلقت خبر وفاة ولتر پاركو (فلبيني الجنسية) بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) نتيجة مخالطته لأفراد من حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الاجانب الذين يتنقلون داخل الحقل وخارجه بشكل مستمر بالمخالفة ودون التقيد بالإجراءات الوقائية التي وضعتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة الحقل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف البيان بأن ولتر پاركو كان يعمل كفني ميكانيكا سيارات بحقل الشرارة النفطي، وقد التحق بزملائه في الحقل منذ يناير ولم يغادره منذ تلك الفترة.

وعلق رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع على الحادث بالقول: “يؤسفني جدا تردي الأوضاع الأمنية والآن الصحية بالحقول النفطية التي خرجت عن سيطرتنا بالكامل، حيث لم تتمكن إدارة شركة اكاكوس للعمليات النفطية وادارة حقل الشرارة من حماية الموظفين من انتشار الوباء داخل الحقل وذلك لعدم التزام حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الاجانب بالإجراءات الوقائية. ولذلك سوف نقوم بإخلاء الحقل وإيقاف العمليات به نهائيا”.

وأشار بيان المؤسسة إلى انتهاء الإدارات المعنية في المؤسسة وشركة أكاكوس للعمليات النفطية من وضع خطة حجر صحي كامل لمدة أسبوعين تشمل العاملين بالحقل من أجل التأكد من عدم انتقال العدوى لهم.

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