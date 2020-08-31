رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل المؤسسات والهيئات العامة

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على سيّر عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

هذا وضم الاجتماع؛ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ورئيس الهيأة العامة للبيئة السيد بالقاسم النمر، ورئيس الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عمر الحداد، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية السيد سالم الفاخري، ورئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة السيد سالم بوزريدة.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع؛ سيّر عمل كافة المؤسسات والهيئات العامة؛ كل وفق اختصاصها، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة، إلى جانب كافة العراقيل والصعوبات التي تُواجه المؤسسات والهيئات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء؛ على ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 م لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد للتسليم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2020 م.

من جهة أخرى، ناقش السيد الرئيس الإجراءات المتخذة من قبل الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، لمواجهة وباء كورونا، وتوعية المواطنين بمدى خطورته، وضرورة تقيدهم بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة. (وال- بنغازي) ر ت

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