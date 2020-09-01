النايض يدعو لحوار بين مركزي طرابلس وبنغازي وإنشاء مجلس لتصدير النفط

دعا السفير الليبي في الإمارات العارف النايض في خطاب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقامة حوار بين المصرف المركزي بطرابلس وفرعه في بنغازى كجزء من حوار اقتصادي شامل.

وأوضح النايض في خطابه إلى أن الحوار الاقتصادي والمالي يجب أن يجمع بين محافظي المركزيين في طرابلس وبنغازي ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط من كلا الجانبين للخروج باتفاق وضمانات حقيقية.

وأضاف السفير الليبي بأن الحوار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إنشاء مجلس تصدير النفط مشترك مع حساب ضمان مشترك للإيرادات، إضافة إلى إيجاد آلية دفع مشتركة بضمانات متعددة، مع ضرورة أن يحظى بمراقبة دولية.

وتأتي رسالة العارف النايض إلى الأمين العام للأمم المتحدة كنوع من اقتراح يشمل أيضا الضغط على حكومة طرابلس وبنغازي للدفع نحو الانتخابات في العام 2021 ومكافحة جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى إعلان رفضه للنعف المفرط ضد المتظاهرين في العاصمة.

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