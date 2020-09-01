ترقب وصول سفن حاويات وأسمنت لميناء طرابلس

توقعت إدارة ميناء طرابلس وصول عدد من السفن التجارية خلال الساعات المقبلة محملة ببضائع وسلع متنوعة.

و بحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء عبر منصاتها الرسمية فمن المتوقع وصول سفينة الحاويات “كونت شيب اي سي ” وعلى متنها 450 ‪حاوية.

ومن المتوقع وصول السفينة” كونت شيب فيون” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها 420 حاوية محملة بسلع مختلفة.

كما أظهرت بيانات إدارة ميناء طرابلس وصول السفينة “روسالينا كوين” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا وعلى متنها 120 ‪حاوية بها بضائع متنوعة.

ومازالت تنتظر السفينة “برنسيس” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة في منطقة المخطاف تمهيدا لدخولها منطقة الرسو لتفريغ حمولتها من الأسمنت المقدرة بـ 5600 طن اسمنت.

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