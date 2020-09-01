الرئاسي يدرس إمكانية ترشيد استخدام الطاقة ورفع الدعم عن الوقود

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنه بحث الدراسات المقدمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين جمع رئيس المجلس فائز السراج، والنائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري وأحمد حمزة، ووزيري التخطيط والمالية الطاهر الجهيمي فرج بومطاري.

ووفق بيان للمجلس، تناول الاجتماع أيضا متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها خاصة القرار المتعلق بصرف علاوة الزوجة والابناء وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وبحسب البيان من المتوقع أن يواصل المجلس اجتماعاته المتعلقة بالشأن العام وبمختلف قضاياه ومجالاته خلال الفترة المقبلة.

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