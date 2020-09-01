اقتصاد

“مالية الوفاق” تبحث ملف غسيل الأموال

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المالية فرج بومطاري والمكلف بتسيير وزارة الاقتصاد مع لجان متخصصة من الوزارتين والممثلين لهما في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال.

وتطرق بومطاري خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية أمس الاثنين بمدينة طرابلس إلى ضرورة ايجاد آليات فعّالة لتشديد الرقابة على الأموال لما لها أثر سلبي على الاقتصاد الليبي من بينها ظاهرة انتقال الأموال خارج القطاع المصرفي.

وشدد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق على أن الوزارة بصدد عقد دورات تدريبية بالتعاون مع معهد التدريب المحاسبي والمالي لتعزيز القدرات الفنية للجان العمل المتخصصة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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