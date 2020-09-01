بومطاري يؤكد على ضرورة تفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري على ضرورة تفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنهاء هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي وزارة المالية والجهات التابعة لها وممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها، باللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق ببيان للوزارة، تناول الاجتماع ضرورة تفعيل آليات مكافحة الظاهرة التي أصبحت تمثل خطراً على الأمن القومي، والبحث بعمق عن مسببات انتشارها والتي تتعلق أساساً بحركة إنتقال الأموال خارج المنظومة المصرفية.

وأضاف البيان بأن بومطاري أكد على ضرورة فاعلية ممثلي الوزارتين وضرورة التنسيق المتواصل فيما بينهم، مع الإشارة إلى أن هناك برامج تدريبية وتثقيفية سيتم عقدها من خلال معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لفرق العمل المشكلة بالوزارتين في هذا الشأن.

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