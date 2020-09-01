اقتصاد

أبرز محطات حياة الراحل “رجب المسلاتي”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

توفي يوم الأمس الإثنين محافظ مصرف ليبيا المركزي سابقاً السيد “رجب المسلاتي” بمدينة طرابلس .

أبرز محطات حياة الراحل “رجب المسلاتي” على المستوى المحلي .

تخرج “المسلاتي” من كلية التجارة و الاقتصاد بجامعة بنغازي سنة 1962 ، كما تولى عدد من المناصب الكبرى محلياً و دولياً .

محليا ترأس المسلاتي بنك الأمة بطرابلس و رئيساً لشركة الوطنية للاستثمار ، و تولى عدة مهام في مصرف ليبيا المركزي كنائب محافظ للبنك بسنة 1973 و محافظا للبنك من 18 يناير 1981 إلى 3 يناير 1987 .

كما عمل المسلاتي كرئيس و مدير عام لمؤسسة النفط و مالك و متعاهد مجموعة أعمال توتال أويل كما ترأس البنك الخارجي و شغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية الايطالية المشتركة و ترأس المصرف المتوسط ببنغازي .

دولياً كان المسلاتي عضوا بمجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية لfiat turin بايطاليا لمدة 8 سنوات و عضو مجلس إدارة بشركة الاستثمار العربية و الدولية بلوكسمبورغ و محافظ ليبيا لصندوق النقد الدولي في واشنطن لمدة 5 سنوات .

كما شغل محافظ ليبيا لصندوق النقد العربي بأبوظبي لمدة 5 سنوات و لمدة 10 سنوات شغل محافظ ليبيا ببنك التنمية الافريقي و ثم رئيس مجلس إدارة بنك شمال أفريقيا التجاري ببيروت .

كما نجح المسلاتي في عديد من المهام الدولية و و أبرزها توليه مفاوضات دقيقة و معقدة أدت الى بيع حصة ليبيا في fiat و تعد أحد أضخم الصفقات البيع في القرن .

تقلد “المسلاتي عديد الأوسمةأبرزها وسام رتبة الفتح الذي يعد أعلى المراتب الشرفية في ذلك الوقت تقديراً لكفاءاته وانجازاته .

كما يشغل المسلاتي قبل وفاته مستشار مالي على حسابه الخاص ورئيسا لشركة alnahdha holding بطرابلس ومديرا ARESBANK بمدريد.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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