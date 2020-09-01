“دي مايو” يبحث إعادة تصدير النفط خلال زيارة لطرابلس وطبرق

هبطت قبل ساعات طائرة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في زيارة يجريها دي مايو إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قبل التوجه إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ووفق ووسائل الإعلام الإيطالية، سيبحث دي مايو إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز من خلال اتفاق يتضمن انشاء حساب مشترك مغلق للإيرادات حتى يتم التوصل إلى اتفاق أوسع.

ومن المتوقع أن يلتقي دي مايو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، إضافة إلى اجتماعات أخرى مع مسؤولين ساسيين من بينهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وسيحاول وزير الخارجية الإيطالي التطرق إلى التعاون الثنائي بين طرابلس وروما في المجالات الاقتصادية والتي من بينها عودة الشركات الإيطالية للبلاد وإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي الموكلة لشركة كونسورتيوم.

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