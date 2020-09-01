اقتصاد

من جديد الرئاسي يخصص مبالغ مالية … و يوجه رسالة للمركزي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراً اليوم يقضي بتخصيص 2 مليار دينار لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات بنسبة 30% ، و 70% لتغطية نفقات الباب الثالت للبلديات .

ووفقاً للرئاسي فتغطي النفقات من عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة مليار ، و مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها ، كما يتم توزيع المبلغ المخصص من الرسوم وفقاً للتعداد السكاني لكل بلدية .

كما يخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله ، و في حال زيادة قيمة الإيرادات و القيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص اضافي للتغطية .

وبحسب قرار الرئاسي فعلى البنك المركزي ايداع المبلغ المخصص من عائدات الرسوم ، ويتولى وزير المالية اصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ، و يتولى وزير التخطيط إصدار تفويضات مالية لبرامج و مشروعات التنمية .

كما تتولى مالية الوفاق تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بالبنك المركزي و الخاص بالبلديات .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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