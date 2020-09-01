ديوان المحاسبة يطالب العامة للكهرباء سحب قرار تكليف مستشار الرئاسي “الفلاح” كمدير تنفيذي للشركة

كشف مصدر مسؤول بديوان المحاسبة لصحيفة صدى الاقتصادية عن توجيه رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” رسالة إلى رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يطالب خلالها بسحب تكليف “إبراهيم سالم عبد المجيد فلاح”بمهام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مع التأكيد على عدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة.

ووفقاً للديوان فإن أسباب أزمة الكهرباء تتمثل في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بمن فيهم إبراهيم عبد المجيد بصفته رئيس اللجنة الفنية لشؤون الكهرباء و الذي سبب ارباكاً لعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة من خلال الاجتماعات المتكررة مع مدراء الإدارات الفنية دون علم رؤسائهم ،و اجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية.

وبحسب الديوان فإن الفلاح قام بعرقلة إجراءات العامة للكهرباء المحالة إلى المصرف المركزي وقيامه بالتوقيع على المعاملات المالية رغم عدم اختصاصه بذلك و اقحم نفسه ضمن الدورة المستندية لكي لا تتم أية إجراءات خاصة بمشروعات الشركة دون موافقته وتوقيعه في مخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لعمل الشركة.

الديوان أوضح أن هذا الآمر سبب انخفاض انتاج محطات التوليد نتيجة عدم صيانتها وعرقلة توريد قطع الغيار اللازمة لها رغم نفاذها من مخازن الشركة الأمر الذي لازال الديوان يحقق فيه وسيقوم بإحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص عند الانتهاء منه .

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