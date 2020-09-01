مالية الوفاق تسمح للبلديات بالحصول على الإيرادات المحلية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، عن السماح للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات تورید حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية وإلى حساب الإيرادات المحلية للبلدية وفقا للنماذج والإيصالات المقررة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن تفعيل عمل البلديات في جباية الرسوم والعوائد والأتاوات ذات الطابع البلدي يأتي ليكون رافدا مهما لإيرادات البلديات، وبما يسهم في تغطية جزء من النفقات والمصروفات العمومية، وتخفيف العبئ على الميزانية العامة.

وطالب القرار بمراعاة أن يكون التوريد يوميًا إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل موظفين مصنفين مؤهلين علميا وذوي خبرة.

وبحسب القرار فإن الحساب المصرفي للإيرادات المحلية يعتبر ذو طبيعة خاصة لا يجري التعامل عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية.

وأضاف: يجوز في حدود النسب التي تقررها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية طلب تحويل المبالغ من حساب الإيرادات المحلية إلى حساب المصروفات التسيرية وحساب التنمية أو الأعمال الجديدة أو إلى حسابات تقررها وزارة

المالية بموجب تفويضات مالية غیر مسيلة، وأن يوقع المراقب المالي في البلدية على طلب التحويل.

ومن المتوقع أن تستخدم فوائض حساب الإيرادات المحلية من كل عام في تمويل حساب الأعمال الجديدة (الباب الثالث) بناء على تفویض من وزارة التخطيط، وتخطر وزارتي المالية والتخطيط بقيمة الفوائض المالية.

وعلى أن تتقيد الإدارات المحلية بوزارة الحكم المحلي في مسك سجل بجميع الدفائر والإيصالات التي ترد إليها من وزارة المالية بناء على طلب يقدم إليها من البلدية، مع ضرورة اتباع قرارات المجلس الرئاسي ووزارتي المالية والحكم المحلي بالخصوص.

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