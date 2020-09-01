العمل والتأهيل بالوفاق تبحث مع أطراف بالقطاع الخاص دعم البرنامج الوطني للتشغيل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اليوم الثلاثاء مع عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص تفعيل دورهم في استيعاب الباحثين عن العمل.

وشارك في الاجتماع مستشار المجلس الرئاسي الاقتصادي محمد الحويج ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد الرعيض، إضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة مصرف الوفاء ومصرف السراي للتجارة والتنمية ومجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى.

ووفق البيان، تناول الاجتماع بحث السبل لإيجاد آلية للتعاون مع القطاع الخاص في ليبيا حول توفير فرص عمل للباحثين، وطرق الاحتواء وإدماجهم للعمل في القطاع الخاص شريطة توفير ضمانات سابقة.

وأضاف بأن الاجتماع بحث أيضا الاعفاءات المطلوبة من قبل القطاع الخاص “الجمركية والضرائبية” لاستيعاب الباحثين عن العمل مع استعراض السياسات المالية للمصارف الاستثمارية لتمويل المشاريع الصغرى ومنتهية الصغر.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على دراسة إمكانية إطلاق منصة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدعم برامج الوزارة في مجال التشغيل.

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