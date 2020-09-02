“صنع الله” يناقش مع ممثل الاتحاد الأوروبي تأثير إقفالات الموانئ النفطية على الاقتصاد الليبي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أمس الثلاثاء اجتماعا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية “جوزيب بوريل”، بحضور عضو مجلس الادارة” العماري محمد”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلن بوجيا“ والوفد المرافق له من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وذلك لمناقشة تأثير الإقفالات غير القانونية للحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الوطني.

حيث أوضح”صنع الله” على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل استئناف انتاج وتصدير النفط الليبي، مشددًا على أن الصراع القائم في ليبيا ليس له علاقة بتوزيع عائدات النفط بل هو صراع بين أطراف تريد الاستيلاء على ثروات الليبية.

من جهته أكد”بوريل” على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة وإخلاء كافّة المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر المسلحة حيث أن استئناف الإنتاج أمر ضروري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية