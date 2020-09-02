السراج يناقش مع وزير خارجية إيطاليا كيفية الإسراع لرفع الإغلاق على النفط

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”فائز السراج” يوم الأمس اجتماعا مع وزير الخارجية الإيطالي “لويدجي دي مايو”لمناقشة كيفية الاسراع لرفع الاغلاق عن المناطق النفطية.

تناول الاجتماع أن تأخر فتح الموانئ و الحقول النفطية سبب التأخير في المزيد من المعاناة الليبيين جميعاً ، و المزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار .

الاجتماع ناقش التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة ، و الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها .

تناول الاجتماع كيفية بدء الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة و تنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي و تفتح فرص عمل وانعاش للقطاعات المختلفة.

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