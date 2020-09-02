وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعمه الكامل لمبادرة المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف إنتاج النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية “لويجي دي مايو”، وذلك لمناقشة أهم المواضيع المتعلقة بقطاع النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه شدد “دي مايو” على دعم إيطاليا للجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على وحدة ليبيا والقطاع على حد سواء، مؤكدًا على دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية.

حيث تطرق الاجتماع أيضا الدور السلبي التي تمارسه بعض الدول الخارجية في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بغياب النفط الليبي عن أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين في قطاع النفط.

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