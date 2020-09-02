اقتصاد

العراق يسعى لإعفائه من تخفيض إنتاج النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار لصحيفة محلية اليوم الأربعاء أن بلاده تبذل جهدها للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك+ في الربع الأول من عام 2021.

وشدد الوزير على أن بلاده ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفا أن الإعفاء مع وزراء النفط في أوبك سيكون خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال في أغسطس الماضي إن بغداد ستقوم بتخفيضات إضافية على الإنتاج في أغسطس وسبتمبر تصل إلى 400 ألف برميل يوميا لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن ناحية أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي زاد حوالي مليون برميل يوميا الشهر الماضي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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