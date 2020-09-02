مصلحة المطارات تبحث توفير التغطية المالية لإعادة إعمار محطة ركاب مطار مصراتة

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء، الإجراءات المتخذة بشأن توفير التغطية المالية لإعادة إعمار محطة ركاب مطار مصراتة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس ضم رئيس المصلحة والمدير العام لمطار مصراتة الدولي وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب الفنية المختصة.

وتناول الاجتماع إعادة بناء محطة الركاب بمطار مصراتة الدولي ومخاطبة الجهات المعنية لتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، بحسب بيان للمصلحة.

واستعراض الاجتماع المشاريع المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة من مخصصات الميزانية لسنة 2020 والمكملة لمشروع المحطة والتي من شأنها أن تساهم في عودة تشغيل المطار وتحسين خدماته.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على البدء في إعداد مجالات الأعمال اللازمة وتحديد المواصفات الفنية للمشاريع المستهدفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية