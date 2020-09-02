اقتصاد

خاص: السراج يعيد تشكيل مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي … و “معيتيق” يرفض

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر يعمل بالمجلس الرئاسي لصدى الاقتصادية عن اصدار قرار من قبل المجلس بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي برئاسة النائب بالمجلس “أحمد معيتيق” .

ووفقاً للقرارفإن أعضاء مجلس الأمناء هم: وزير التخطيط، ووزير المالية و الاقتصاد، و نائب محافظ البنك المركزي ،ووكيل وزارة العمل و التأهيل ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية .

ذات المصدر أوضح لصدى أن النائب بالمجلس “أحمد معيتيق” أوقف قرار رئيس المجلس الرئاسي بخصوص تكليفه كرئيس للجمعية العمومية ، وذلك لعدم عرضه على النواب و عقد اجتماع بالخصوص .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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