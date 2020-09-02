احتجاز قوارب صيد إيطالية قرب سواحل بنغازي

احتجزت قوات حرس السواحل بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء اثنين من قوارب الصيد الإيطالية شمال مدينة بنغازي، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وأوضحت الوكالة بأن زورق حربي ليبي أو أكثر اعترض اثنين من القوارب الإيطالية “ناتالينو” و”ميدينا” على بعد 40 ميلاً شمال غرب بنغازي والتابعين لمنطقة أوتوديشايراتا.

زورق حرس السواحل حذر الطاقم – المكون من سبعة بحارة لكل من السفينتين، ستة إيطاليين وثمانية تونسيين في المجموع من طلقات نارية، ويبدو من المعلومات الأولية أنهم صعدوا قسريًا على متن قارب أو أكثر من زوارق الدورية الليبية، بحسب الوكالة.

ومن المتوقع أن تتجه القوارب الإيطالية إلى مدينة بنغازي مقر القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب في طبرق.

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