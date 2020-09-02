عودة التبادل التجاري مع الجانب المصري بعد إعادة فتح منفذ امساعد

أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأربعاء، على عودة التبادل التجاري مع الجانب المصري بعد يومين من إعادة فتح منفذ امساعد البري.

وقال الجراري في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، إن البضائع والمنتجات الأخرى بدأت بالدخول إلى ليبيا عبر المنفذ، إضافة إلى استمرار استيراد البضائع من خلال الخط البحري عبر ميناء طبرق.

وأضاف المسؤول بأن إعادة فتح المنفذ تمثل انفراجة حقيقية، حيث يتوقع أن تساهم في انخفاض أسعار المنتجات وتوفرها بالأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار أيضا إلى إمكانية دخول سائقي شاحنات البضائع ومواد البناء والمنتجات الأخرى من البلدين عبر المنفذ دون إجراءات قد تعرقل عملهم.

وفي السابق، كانت الإجراءات المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا تتطلب عدم دخول سائقي الشاحنات من البلدين إلى الأراضي الليبية أو المصرية، حيث يتم تبادل البضائع في نقطة محددة تفاديا للتعرض للإصابة بالمرض.

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