ميناء البريقة يستعد لتصدير شحنة نفط خام لإسبانيا

وصلت إلى ميناء البريقة النفطي الساعات الماضية ناقلة المحروقات اليونانية AEGEAN MYTH تمهيدا لشحن 600‪6600ألف برميل من النفط الخام

و وفقا لما أعلنت عنه إدارة الميناء عبر منصات التواصل فإن الناقلة ستتوجه بكامل الشحنة إلى إسبانيا

وكانت قد رست الأحد الماضي في الميناء ذاته ناقلة النفط “سويز ماكس إبيسكوبي” لتحميل 600 ألف برميل نفط خام. وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ

وأفادت بلومبيرغ بأن هذه الشحنات تُمثل المرحلة الأولى من عملية النقل خلال شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يُصدر فيها ميناء البريقة شحنة تقدر بـ1.8 مليون برميل

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