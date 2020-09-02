“عمل” الوفاق تبحث استيعاب الباحثين عن العمل في القطاع الخاص

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع عدد من أطراف القطاع الخاص تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب الباحثين عن العمل.

وناقش المجتمعون سبل تعاون الوزارة رفقة القطاع الخاص في ليبيا حول توفير فرص عمل للباحثين، وإمكانية إدماجهم في عمل ضمن القطاع الخاص، بشرط توفير ضمانات سابقة، بالإضافة لبحث الإعفاءات المطلوبة من قبل القطاع الخاص (الجمركية والضرائبية)، إلى جانب استعراض السياسات المصرفية للمصارف الاستثمارية لتمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاجتماع ناقش الطرفان إمكانية إطلاق منصة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدعم برامج الوزارة في مجال التشغيل.

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