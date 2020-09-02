“الثني” يطالب وزارة العمل بدمج أصحاب التعيينات للسنوات السابقة بالقطاع الإداري بشكل عاجل

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة “عبدالله الثني” اليوم الأربعاء خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي دمج الذين قد تم تعيينهم خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة، وذلك وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى استعداد المجالس البلدية للبدء في الاستعداد لموسم الشتاء القادم من حيث أعمال النظافة العامة، وتأهيل البنية التحتية لبلدياتهم تحسبا لأية فياضانات قد تحدث نتيجة للأمطار والكوارث الطبيعية.

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