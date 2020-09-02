وصول 1119 سيارة من السوق الأوروبية لميناء بنغازي

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية سفينة نقل الحاويات لونا أف، التابعة للخط الملاحي أم أس سي وعلى متنها 340 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما استقبل الميناء سفينة نقل السيارات نبتون ايغلي، التابعة للوكيل الملاحي شركة الوكيل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 189 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي سياق منفصل، غادرت سفينة نقل السيارات قراند نابولي، التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، بعد أن أفرغت حمولتها من السيارات والمقدرة بـ 930 سيارة، قادمة من السوق الأوروبية.

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