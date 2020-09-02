وزارة العمل تناقش آليات اتفاقيات التدريب والتشغيل

ناقش وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين رفقة مديري مكاتب العمل النوعية بالقطاعات إمكانية تفعيل اتفاقيات التدريب والتشغيل الموقعة مع الشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة على تنفيذ مشاريع مع المؤسسات العامة.

وبحث الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بمقر الوزارة التحديات التي تواجه سير عمل مكاتب العمل النوعية بالقطاعات، بالإضافة لحلحلة المشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وخلص الاجتماع إلى حصر الشركات المسجلة بإدارة التشغيل والاستخدام والمكاتب النوعية وتحديد نوع نشاطها وموقعها ونسبة إنجاز مشاريعها، وتوحيد البيانات من خلال منظومة موحدة بين إدارة التشغيل والمكاتب النوعية بالتنسيق مع مكتب تقنية المعلومات والدعم الفني.

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