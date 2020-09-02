ديوان المحاسبة بطرابلس يتابع مشاريع مصلحة المطارات المتوقفة

بحث المسؤلون عن ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الأربعاء مع ممثلين عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل الأخيرة، والتي توقفت بسبب الظروف الأمنية والمالية.

جاء ذذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الديوان تناول توقف أغلب المشاريع بسبب الظروف الأمنية ببعض المناطق والصعوبات الفنية والمالية التي تواجه المصلحة في استئناف تنفيذ تلك المشاريع والإجراءات الواجب اتخاذها من طرفها لمعالجة بعض الاشكاليات القانونية التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بعقود مشاريع مطار طرابلس الدولي.

ووفق بيان للمصلحة، فإن الاحداث التي شهدها مطار طرابلس على سبيل المثال والأضرار التي لحقت به تسببت في تغيير مجالات الأعمال والحاجة لإجراء أوامر تعديلية لبعض المشاريع وعدم جدوى الاستمرار في تنفيذ بعض منها.

وأشار البيان إلى أن إتاحة الفرصة لتوضيح المشاكل التي تواجهها المصلحة في تنفيذ مشاريعها وتدليل الصعاب التي تواجه سير العمل بالمطارات التابعة لها سيساهم في توضيح الرؤية وبلورة الأفكار وإيجاد حلول عملية للمشاريع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية