عمداء طرابلس يطالبون “الرئاسي” بتوفير محطات كهربائية لتغطية العجز بشكل عاجل

أصدر عمداء بلديات طرابلس سوق الجمعة وتاجوراء وعين زارة وأبوسليم وبلدية طرابلس المركز، مراسلة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بشأن زيادة طرح الأحمال على العاصمة طرابلس.

حيث طالب عمداء البلديات خلال مراسلتهم بتوفير محطات كهرباء استعجالية لتغطية العجز لعدم وجود محطات توليد كافية في طرابلس ورفض معظم المدن القريبة والبعيدة في التعاون في طرح الأحمال.

كما طالبو أيضا بأن تكون الإجراءات المالية والإدارية بمنتهى الشفافية وسنحمل أي جهة تنفيذية المسؤولية الكاملة القانونية في حال تم عرقلة هذا المطلب.

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