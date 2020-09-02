محادثات شاقة لإنقاذ الشركة الليبية النرويجية للأسمدة من أوضاع مالية صعبة

قالت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار تقودان محادثات شاقة مع شركة يارا النرويجية حول وضع الشركة من الناحية المالية والفنية والقانونية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن هناك عدد من المقترحات والحلول تم التوصل إليها بين الأطراف خلال هذه الفترة يمكن أن تساهم في تحسن الوضع العام للشركة.

ويتوقع المسؤلون بأن تساعد الجهود المبذولة الشركة في القيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وباقي الجهات السياديه ومزودي الخدمة الآخرين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الطاقة في البلاد.

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