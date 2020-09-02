بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ خط مياه الشرب بمنطقة المجاريس

بنغازي 02 سبتمبر 2020 (وال)- شرع المجلس التسييري لبلدية بنغازي، في تنفيذ مشروع خط مياه الشرب بمنطقة المجاريس بقطر “100” مم.

هذا ويعتبر المشروع وهو؛ الخط مُتفرع إلى خطين الأول؛ يُغذي منقطة المجاريس القبلي التي تضم حوالي 100 منزل، والثاني يُغذي منطقة قنفودة الجديدة التي تضم حوالي 200 منزل تقريبًا، وذلك بتنفيذ شركة الجود للمقاولات، وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

والجدير بالذكر، إن هذا المشروع ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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