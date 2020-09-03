اقتصاد

وزارة المالية بالوفاق تناقش موازنة العام المقبل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة المالية في حكومة الوفاق قائمة بها، أسماء 16 جهة ممولة من الخزانة العامة محددة فيها، مواعيد البدء في النقاش حول الميزانية التقديرية للعام المقبل وفقا لتوصيات اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية بالوزارة.

وبحسب البيانات المنشورة عبر المنصات الرسمية للوزارة، فإن النقاشات مع الجهات المذكورة في القائمة المعلنة ستبدأ اليوم الخميس بشكل متوازي وفي الوقت ذاته.

ومن بين الجهات، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والمركز الليبي للمخفوضات والمركز الليبي لدعم القرار ومكتب استرداد أموال الدولة والأصول المنهوبة وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية إلى جانب مركز البحوث النووية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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