وزارة المالية بالوفاق تناقش موازنة العام المقبل

نشرت وزارة المالية في حكومة الوفاق قائمة بها، أسماء 16 جهة ممولة من الخزانة العامة محددة فيها، مواعيد البدء في النقاش حول الميزانية التقديرية للعام المقبل وفقا لتوصيات اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية بالوزارة.

وبحسب البيانات المنشورة عبر المنصات الرسمية للوزارة، فإن النقاشات مع الجهات المذكورة في القائمة المعلنة ستبدأ اليوم الخميس بشكل متوازي وفي الوقت ذاته.

ومن بين الجهات، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والمركز الليبي للمخفوضات والمركز الليبي لدعم القرار ومكتب استرداد أموال الدولة والأصول المنهوبة وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية إلى جانب مركز البحوث النووية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية