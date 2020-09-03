رويترز: الأمم المتحدة تحذر من تكدس الأسلحة في ليبيا والانهيار الكامل للرعاية الصحية

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إن نظام الرعاية الصحية يقترب من الانهيار الكامل بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع وهو غير قادر على الاستجابة، مضيفة أن المؤيدين الأجانب لطرفي الصراع يساعدونهما في تخزين الأسلحة في انتهاك لحظر الأسلحة، مع خروج فيروس كورونا عن السيطرة في البلاد.

وذكرت ” ويليامز ” في إحاطتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن نحو 70 رحلة جوية لإعادة الإمداد هبطت في مطار بنغازي شرق البلاد دعما للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وفي نفس الفترة نقلت نحو 30 رحلة جوية وتسع سفن شحن عتادا إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس.

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