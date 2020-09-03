الشلوي: علاوة الأسرة وتوظيف الشباب يجب أن يكون ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واحدة

قال الخبير النفطي منصف الشلوي، إنه كان يدعم منذ فترة طويلة تفعيل قرار علاوة الأسرة وتوظيف الشباب لكن ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واحدة من بينها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية.

وتسائل الشلوي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أين هي السيولة وكيف هي الآلية وماذا عن بقية السنوات، والأهم وقبل الشروع بهكذا إجراء والذي الغاية منه فقط ترضية الشارع الليبي بعد حراكه الأخير، يجب ضبط السوق وخلق فرص عمل فعلية للشباب ممن لا يزالون بدون وظيفة بواسطة مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة وأن يكون دور الدولة هو التهيئة التي يحتاجها أي مشروع ااقتصادي من بنى تحتية و مخططات لمناطق تجارية أو صناعية بحسب الأحوال.

وأضاف: قبل ذلك، يجب تأسيس صندوق أو تفعيل صندوق ضمان الأقراص لتمويل مشاريع الشباب المختلفة وخاصة في ظل هذة البيروقراطية المقيتة التي يعيشها القطاع المصرفي الليبي والذي لازال يضع الإشتراطات الصعبة من توفير رهونات وغيرها.

ولدى الشلوي شعور بعدم الفهم و الإستيعاب من قرار علاوة العائلة لأنه يأتي على النقيض تماما مع ما أصدره الرئاسي والمتعلق بخصم بنسبة 20% من المرتبات والذي صدر فقط منذ فترة وجيزة، وفق قوله.

وأشار الخبير النفطي إلى وجود حاجة لتخفيض البطالة التي يعيشها الشباب وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى بطالة مقنعة ولا نزيد أيضا من معدلات البطالة والتي تقارب 20%. وأجزم بأن هذا المعدل يتجاوز المعدل الطبيعي للبطالة بشكل كبير جدا، خاصة وأن كافة التقارير الرقابية ووزارة المالية تشير أن عدد العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة مرتفع جدا.

وحول قانونية قرار تفعيل علاوة الأسرة، قال الشلوي إن الجميع يعلم بأن منحة العائلة هي يفترض بأنها نافذة بقانون وليست قرارا، و هي مقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013، وأعتبارا من تاريخ أصداره وليس لعام 2020 بقرار الرئاسي المشار اليه سابقا، قد بين بأن مصدر التغطية المالية لصرف منحة الزوجة والأطفال، هي ستكون من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018، السؤال هنا للقانونين، هل هذا الأجراء تتوافر فيه الأسس الفنية والقانونية والمالية؟ هذا العبث المستمر ومحاولة شراء الحراك الشعبي لم ولن تنجح في أي مره من المرات.

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